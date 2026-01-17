Incorpora UAT tecnología de vanguardia

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) implementará un moderno sistema para aplicar pruebas vocacionales en línea a sus estudiantes de bachillerato, con el objetivo de brindarles una orientación integral en la elección de su carrera profesional.

El rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que este sistema forma parte de los esfuerzos de la UAT para garantizar a los jóvenes su acceso al nivel profesional mediante herramientas tecnológicas que brinden un acompañamiento más efectivo y flexible.

Luego de constatar los avances de este software especializado en exámenes vocacionales y psicométricos, el rector resaltó el objetivo de implementarlo en las escuelas preparatorias dependientes de la UAT y en las instituciones de educación media superior incorporadas a esta casa de estudios en el mes de febrero.

Subrayó que la Universidad invirtió en tecnología de vanguardia con la finalidad de apoyar a los estudiantes a tomar la mejor decisión respecto a su futuro profesional y que, además, esta plataforma servirá para que los estudiantes de licenciatura puedan ser atendidos en el área socioemocional.

Sostuvo que la UAT ya aplica este tipo de pruebas a sus estudiantes, pero se hacía de manera tradicional, y realizarlo mediante este software permitirá resultados más exactos.

Explicó que el tema de la vocación profesional es importante, porque se trata de una decisión que marcará la vida de los jóvenes, y orientarlos en este proceso es una manera de contribuir a su desarrollo.

Añadió que son pocas las universidades que cuentan con una herramienta tecnológica en línea para la aplicación de pruebas vocacionales, la cual, además de apoyar en la orientación de los jóvenes, permitirá detectar oportunidades para la creación de nuevas especialidades, cursos y capacitaciones que los jóvenes requieran.







