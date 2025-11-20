Entrega alcalde techumbre en escuela primaria

Entrega alcalde techumbre en escuela primariaEl director de la escuela, Marcelino Medellín Soto, destaca la importancia de esta obra para la comunidad.
El alcalde Eduardo Gattás Báez entregó en la escuela primaria "General Luis Caballero", la techumbre metálica número 16 que construye su gobierno en instituciones educativas para actividades cívicas, físicas y culturales de niñas y niños.
¿Qué ocurrió?
El programa de inversión del Gobierno de Victoria en infraestructura educativa genera bienestar en instituciones escolares cumpliendo necesidades elementales; "Era un largo sueño para nuestro plantel, hoy es una realidad", reconoció el director Marcelino Medellín Soto.
Durante el Gobierno de Eduardo Gattás Báez alumnas y alumnos de 16 escuelas de Victoria realizan sus actividades sin sufrir las inclemencias del clima; un beneficio que, como anunció el gobernante que escucha y atiende, continuará siendo prioritario en el 2026.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
En la entrega de la construcción metálica de 12 x 18 metros, estuvieron presentes la supervisora de zona Mtra. Olivia Martínez Castillo; el Secretario de Obras Públicas Eusebio Alfaro Reyna, síndicos y regidores del Cabildo que trabajan junto alcalde de Victoria, la Capital de Tamaulipas.
"Hoy recibimos oficialmente la obra concluida con mucho gusto e infinito agradecimiento", expresó el alumno Aarón Issaí Cortes, en representación de la comunidad estudiantil de la colonia Horacio Terán.