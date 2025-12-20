Aumenta tarifa de pasaje en Tamaulipas

El aumento a la tarifa del pasaje ya es oficial y con ello el transporte público de Tamaulipas ya puede cobrar 12 pesos a los usuarios. Y es que la actualización ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado.

La Subsecretaría del Transporte Público de Tamaulipas autorizó un incremento de un peso en las tarifas que se aplican al público en general, estudiantes y personas de la tercera edad y con discapacidad.

Se determinó que el pasaje costará 12 pesos en general, 9 pesos para estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

Se aclara que las tarifas se aplicarán de lunes a domingo, de las 05:00 a las 22:00 horas. Fuera de este horario, se autoriza aplicar un incremento sobre las mismas de hasta un 20 por ciento en los servicios públicos de transporte.

Aplicación de tarifas para estudiantes y personas mayores

La aplicación de la tarifa máxima de estudiante, será de lunes a viernes, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas; y en casos justificados cuando la Secretaría de Educación en Tamaulipas, acuerde que los estudiantes deberán de acudir a las instituciones educativas los días sábados y/o domingos, asimismo, fuera de estos casos no tendrá aplicación los días sábados, domingos, días festivos y períodos vacacionales.

Para la aplicación de la tarifa máxima de estudiante, deberá presentarse la credencial vigente, expedida por las instituciones educativas públicas o privadas, con reconocimiento oficial, mediante la cual se acreditará la calidad de estudiante.

Para la aplicación de la tarifa máxima de estudiante, las organizaciones, empresas de transporte o concesionarios del servicio, podrán formalizar con las instituciones públicas oficiales u organizaciones de estudiantes, los convenios específicos que estimen pertinentes para otorgar beneficios, o bien, facilitar la aplicación de esta tarifa.

En el caso de la aplicación de la tarifa máxima para personas adultas mayores, éstas deberán presentar la credencial que otorgue el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores o el Sistema DIF Tamaulipas.

Para la aplicación de la tarifa máxima a personas con discapacidad que requieran un acompañante, ambos deberán exhibir la credencial que otorgue el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores o el Sistema DIF Tamaulipas.