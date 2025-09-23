Nos falta mucha tarea en seguridad: Américo

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reconoció que aunque la entidad ha mejorado en indicadores delictivos, aún falta trabajo por hacer en materia de seguridad.

Villarreal destacó que los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) colocan a Tamaulipas como "el segundo mejor estado en número de denuncias por 100 mil habitantes", lo que refleja una disminución en los indicadores comparado al cierre de la última administración estatal.

"Nos falta mucha tarea para poder seguir trabajando como sociedad en forma colaborativa, participativa, con confianza en sus cuerpos de seguridad, para que a través de la denuncia podamos seguir incrementando esta contención de los hechos delictivos", señaló.

La encuesta señala que Tamaulipas cerró el 2024, con 16 mil 537 víctimas, por debajo del promedio nacional de 24 mil 135 y con una disminución de 8.7 por ciento respecto a 2023.

Los resultados de la misma encuesta ubican a la entidad como una de las siete con la tasa más baja de incidencia delictiva, con 25 mil 116 delitos por cada 100 mil habitantes, por debajo de los 34 mil 918 a nivel nacional.

El gobernador sostuvo que esta reducción de delitos no implica un objetivo alcanzado, pero sí se reconoce la labor de la Secretaría de Seguridad Pública y de las fiscalías para que la población se sienta más segura en las calles, y atendidas cuando se presentan las denuncias ante el ministerio público.

"Esto no es un asunto terminado, amerita todos los días, como lo hacemos diariamente, estar en la mesa de seguridad, pasando visita como médico en las condiciones que se imperan en cada una de nuestras regiones y municipios y poder seguir trabajando en ese sentido", afirmó.

También subrayó la importancia de atender la violencia intrafamiliar, al ser el principal delito que se atiende en la entidad, el cual lleva años al alza, y que se busca reducir por diferentes frentes, por lo educativo, social, y en apoyo interinstitucional.

"La violencia intrafamiliar muchas veces es donde comienzan a progresar muchos de otras tipificaciones de agravios entre nosotros como sociedad", dijo al insistir en que la prevención debe ser integral.

Por otro lado, el mandatario adelantó que el próximo 1 de octubre presentará su informe semestral de avances en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, en Ciudad Victoria.

El mandatario adelantó que en su informe semestral dará cuenta de los progresos en proyectos prioritarios y en las condiciones actuales de la administración en materia de seguridad pública, bienestar social, pobreza, economía, generación de empleo, inversiones, y finanzas del estado.

"Si bien el informe oficial, ustedes lo saben, es por constitución en el mes de marzo, hemos tenido la decisión de cada seis meses estar dando un avance de cómo se encuentran las condiciones en la administración del Estado", puntualizó.

Al referirse al contexto inmediato, Villarreal recordó que el 30 de septiembre entrará en funciones el nuevo Poder Judicial en todo el estado, un hecho que calificó de trascendental por reunir a los tres poderes.

"Es un acto muy significativo donde vamos a estar reunidos los tres poderes en la toma de protesta del Poder Judicial con la Cámara en pleno del Poder Legislativo y vamos a estar muy contentos de asistir a esa ceremonia", comentó.



