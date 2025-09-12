Rechazan autodeportación; tamaulipecos no aceptan abandonar EU

La estrategia del presidente Donald Trump de regalar dinero a los migrantes que se auto deporten, no ha funcionado entre la comunidad tamaulipeca en Estados Unidos, reveló el director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), Juan José Rodríguez Alvarado, porque ninguno de los 3 mil 500 paisanos deportados en lo que va de 2025 ha recurrido al programa.

El programa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ofrece asistencia financiera y logística para quienes decidan abandonar el país por voluntad propia, además de la promesa de obtener una visa en el futuro, propuesta poco favorable para los migrantes que buscan una mejor vida en el extranjero.

El programa no se entiende bien, lo único que ofrece es la posibilidad de regresar algún día, no hay garantías reales". Juan José Rodríguez Alvarado Instituto Tamaulipeco para los Migrantes

El funcionario explicó que la disposición a aceptar la autodeportación varía según el tiempo que los migrantes lleven en Estados Unidos, pues quienes llevan menos de dos años son más propensos a acogerse al programa, motivados por el temor a ser detenidos en redadas, perder su empleo o enfrentar procesos judiciales.

"Quienes llevan más años en el país vecino prefieren resistir y esperar a que la situación migratoria se estabilice", precisó.

Rodríguez Alvarado destacó que, pese a su visibilidad, las redadas migratorias tienen un impacto real limitado, pues los registros refieren que en un operativo se detiene entre 10 y 12 personas, aunque el impacto psicológico es lo que más le pega a los migrantes.

"Las redadas tienen un propósito propagandístico: sembrar miedo y desalentar la permanencia de indocumentados", indicó.

Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INAMI), Tamaulipas se mantiene como la entidad fronteriza con mayor número de repatriaciones en México, superando a Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, con 16 mil 349 paisanos expulsados.

Sin embargo, durante el primer semestre de 2025, las deportaciones registraron un decremento del 30 por ciento, aunque la entidad sigue liderando en volumen.

"El impacto de estas medidas es fuerte en lo psicológico, pero el efecto real en la población deportada es limitado", concluyó Rodríguez Alvarado.