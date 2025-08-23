Destinan tamaulipecos más dinero a medicinas

Los hogares tamaulipecos destinan cada vez más de su bolsillo a la atención médica. Entre 2018 y 2024, el gasto trimestral en salud en la entidad se disparó un 75.2%, lo que coloca a Tamaulipas entre los cinco estados del país donde el impacto económico por enfermarse es cada vez más severo.

El estudio realizado por México Evalúa revela que la presión financiera de la atención médica ha crecido de manera sostenida en prácticamente todo el país, y que en Tamaulipas la tendencia se alinea con el debilitamiento del sistema público de Salud y la falta de mecanismos efectivos que protejan a los hogares de ingresos medios y bajos.

Retomando los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del 2018 y del 2024, los hogares con menores ingresos son los que destinan proporcionalmente más recursos a su atención médica, es decir, enfermarse repercute directamente en sus finanzas, mermando el gasto que deberían destinar a alimentación, educación y hasta para servicios básicos.

El incremento del gasto de bolsillo en salud refleja en cubrir de manera directa medicamentos, consultas y hospitalizaciones, al tener que adquirirlos en farmacias o acudir a clínicas y hospitales privados.

Mientras que las familias de mayores ingresos apenas dedican 2.1% de sus recursos a este rubro, los hogares más pobres destinan hasta 3.9%. Si se descuentan los apoyos sociales que recibe este sector, la proporción asciende a 5.9%.

En el caso de Tamaulipas, la situación se complica para los trabajadores que carecen de seguridad social, ya que los hogares sin acceso a instituciones como el IMSS, ISSSTE, Pemex o las Fuerzas Armadas gastan en promedio 2.7% de sus ingresos en salud, muy por encima de los afiliados al IMSS (1.4%), ISSSTE (2.0%) o a los sistemas militares y petroleros (1.0%).

Este contraste refleja que la vulnerabilidad no está solamente vinculada al nivel de ingresos, sino también a la falta de cobertura institucional.

En Tamaulipas, 23 mil 544 hogares incurrieron en 2024 en gasto catastrófico de salud, es decir, cuando el gasto médico supera el 30% de la capacidad de pago del hogar. Si ganan, en promedio, 10 mil pesos destinaron tres mil para atender diversas enfermedades.

Esto representa un aumento del 26.5% en comparación con 2018 y equivale al 2.1% del total de hogares en la entidad.

Aunque el número de familias que incurrieron en "gasto empobrecedor", aquellos cuyos gastos médicos las llevaron directamente a una condición de pobreza, se redujo en un 19.1% respecto a 2018, la cifra de hogares con gastos extremos que comprometen su estabilidad financiera no ha dejado de crecer.

A nivel nacional, más de 1.11 millones de familias mexicanas enfrentaron gastos catastróficos en 2024, un incremento de 64.5% en comparación con seis años atrás.

Otro dato relevante del estudio muestra que los adultos mayores son el grupo más afectado, pues en promedio, los hogares encabezados por personas de la tercera edad en México pasaron de gastar mil 567 a dos mil 285 pesos trimestrales en salud, un incremento de 46%.

En Tamaulipas, donde la población de adultos mayores representa un sector creciente y con altos niveles de vulnerabilidad social, el impacto se traduce en mayores presiones económicas para las familias que dependen de pensiones mínimas o ingresos informales.

El incremento del 75.2% en el gasto de bolsillo de los hogares tamaulipecos no solo refleja un alza en precios y servicios, sino también una presión creciente sobre las economías familiares, según datos del ENIGH.

Entidades en donde su población destina más dinero a gasto médico

Oaxaca Colima CDMX Tamaulipas Zacatecas Yucatán Querétaro Tlaxcala Morelos Guerrero

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares