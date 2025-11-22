Buscan abrir 24/7 los puentes fronterizos por Navidad

Con el argumento de que miles de familias migrantes regresan al país durante diciembre y enfrentan largas filas, congestionamientos y demoras para cruzar por Tamaulipas, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que gestione ante el Gobierno de Estados Unidos la apertura las 24 horas de todos los puentes internacionales ubicados en la entidad durante la temporada decembrina.

La propuesta fue presentada por el diputado presidente del Congreso local, Humberto Armando Prieto Herrera, quien advirtió que la limitación de horarios en varios cruces fronterizos provoca afectaciones directas a la movilidad y al flujo turístico que arriba al estado en fin de año.

"La problemática actual radica en la limitación de horarios en ciertos cruces internacionales, lo que genera congestiones vehiculares, retrasos significativos en el cruce de mercancías y afectaciones a miles de connacionales y visitantes que durante el periodo decembrino requieren transitar por la frontera tamaulipeca", señaló.

¿Qué puentes están incluidos en la solicitud?

La solicitud incluye a los puentes ubicados en Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Camargo, Reynosa, Matamoros y Río Bravo, con especial énfasis en el puente internacional Reynosa–Pharr, uno de los más transitados por familias que viajan desde Estados Unidos hacia diversas regiones del país.

Prieto subrayó que la temporada decembrina representa el periodo de mayor movimiento transfronterizo del año, en el que se combinan migración temporal, turismo, compras navideñas y transporte de mercancías.

"Con esta medida se busca atender una necesidad creciente derivada del incremento estacional del flujo comercial, turístico y de reunificación de familias entre ambas naciones", expresó.

¿Cuál es la respuesta del Congreso?

El legislador pidió que la SRE, "realice las gestiones diplomáticas pertinentes ante las autoridades estadounidenses competentes" para lograr un servicio continuo de 24 horas durante diciembre.