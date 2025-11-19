Pasan filtro 20 aspirantes para manejar autobuses híbridos en Tamaulipas

Un total de 20 personas pasaron el primer filtro de la convocatoria para trabajar como conductores de autobuses híbridos en Tamaulipas. Una vez que sean contratados formarán parte de la administración estatal, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Karina Lizeth Saldívar Lartigue.

Mencionó que durante el proceso realizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional del Empleo, se atendió a 32 aspirantes a choferes, de los cuales 20 cumplen con el perfil requerido, que incluye al menos cinco años de experiencia.

"Las personas que estuvieron interesadas y que se presentaron a la convocatoria se les harán sus capacitaciones correspondientes; incluso también estamos colaborando con el CONALEP para efecto de estas capacitaciones y darles su curso, además de la capacitación que puedan recibir por parte de la empresa constructora de las unidades", puntualizó.

Saldívar Lartigue resaltó que se busca contar con 18 operadores bien preparados para brindar un servicio de calidad a los victorenses, donde se trabajará con seis unidades en el proyecto piloto que empezará en Ciudad Victoria.

¿En qué consiste el proyecto piloto de transporte híbrido?

El plan piloto permitirá evaluar el desempeño de las unidades en el clima local, especialmente la resistencia de las baterías ante temperaturas elevadas. La meta es ajustar, mejorar y ampliar el servicio con base en los resultados obtenidos.

Añadió que la SEDUMA tiene en análisis dos trayectos, la principal es la ruta estudiantil, que conectaría la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la Universidad de Seguridad y Justicia. La segunda, de carácter periférico, abarcaría puntos estratégicos de la ciudad a los que la población acude para realizar trámites y gestiones.