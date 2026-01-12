Ladrones atracan seis escuelas de Tamaulipas en vacaciones

Tras el regreso a clases que se llevó a cabo este lunes 12 de enero, autoridades de la Secretaría de Educación en Tamaulipas dieron a conocer que alrededor de 834 mil alumnos y 42 mil maestros reanudaron actividades, como parte de las acciones de la segunda mitad del ciclo escolar.

¿Cuántos alumnos regresaron a clases en Tamaulipas?

Miguel Ángel Valdez García, titular de la Secretaría de Educación, mencionó que en el periodo de asueto decembrino se tuvo el reporte de al menos 6 escuelas con reporte de robo, las cuales se ubican en Altamira, Madero, Reynosa y Matamoros; en donde por fortuna los daños fueron menores.

Acciones de seguridad en escuelas durante el periodo vacacional

Así mismo, agradeció el apoyo de las corporaciones de seguridad, quienes estuvieron al pendiente de los planteles escolares e inhibieron el actuar de los ladrones, efectuando recorridos constantes durante las vacaciones.

"La expectativa, como nos ha dicho el señor gobernador, es que todos los alumnos, al regresar, encontraran un pupitre, una escuela en buenas condiciones y, desde luego, un docente frente a grupo y un directivo que les atienda", expresó.

Detalles sobre el taller de la Nueva Escuela Mexicana

Dijo que, durante la semana anterior, los 42 mil docentes que tiene Tamaulipas estuvieron recibiendo un taller intensivo sobre la Nueva Escuela Mexicana, con lo que se fortalece el compromiso con la niñez de mantener una calidad, humanismo e inclusión.