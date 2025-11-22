Llegarán 200 nuevos maestros a escuelas de Tamaulipas

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, aseveró que en próximos días se entregarán nombramientos de nuevos maestros que llegarán a cubrir las vacantes que se originan por jubilaciones de docentes.

Dijo que hace unos días se hizo la entrega de nombramientos a maestras y maestros de nuevo ingreso y "la próxima semana haremos otros 200 nombramientos, como hicimos la semana pasada, en bloque y en paquete".

¿Cómo se garantiza la continuidad educativa?

Destacó que, cuando un maestro se jubila, las y los estudiantes no se quedan sin clases, pues de inmediato entra un docente interino a suplirlo mientras se genera el nombramiento definitivo para quien tendrá esta responsabilidad.

Explicó que la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) ha implementado un proceso llamado mesa de cambios instantáneos, con la finalidad de suplir a las y los docentes que se jubilan de manera ágil, para que ningún estudiante se quede sin clases.

Explicó que, con esta nueva dinámica administrativa, se han agilizado los procesos de nuevos nombramientos en primarias y secundarias, con un tiempo aproximado de un mes, sobre todo porque se tienen que realizar trámites en la Ciudad de México.

"Lo que pusimos en esta mesa (cambios instantáneos), que es como una mesa de seguridad que funciona todos los días, son a los tres actores principales, que es la planeación, lo que llamamos los niveles, que es la Subsecretaría de Educación Básica, y junto con Recursos Humanos, el encontrarse todos los días; esto ha hecho que los cambios sean más fáciles y nos ha permitido, en comparación con otros años, avanzar en el terreno de tener ya nombramientos y plazas", expresó.

Comentó que, para la agilización de este proceso, se ha trabajado de la mano de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tamaulipas, reuniéndose periódicamente con su dirigente, el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, respaldando las propuestas de las y los nuevos docentes.