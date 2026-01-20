Industria de Tamaulipas creció 12%: Economía

Autoridades de la Secretaría de Economía en Tamaulipas destacaron el aumento que tuvo la entidad en los indicadores mensuales de actividad industrial que publica el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el cual lo posiciona como el de mayor crecimiento.

Ninfa Cantú Deándar, titular de la dependencia mencionó que el 12.2% que señala el instituto es muestra de la consolidación que tiene el estado en el rubro, colocándolo entre las entidades más importantes.

Ninfa Cantú Deándar, titular de Economía en Tamaulipas

Crecimiento en sectores industriales de Tamaulipas

Señaló que el crecimiento de sectores como la minería, con un 234 %; la construcción, con un 7.1 %; y la manufactura, que creció 4.8 %, según cifras del mismo INEGI dan muestra del trabajo que se realiza en conjunto del gobierno con la industria.

"Esta cifra refleja también el impacto positivo de la política de acompañamiento a la industria establecida que ha instruido el gobernador Américo Villarreal, así como la confianza que hoy tienen los sectores productivos en Tamaulipas".

Inversiones recientes en la industria de Tamaulipas

Cantú Deándar explicó que el crecimiento de la actividad industrial se ha mantenido constante debido a la llegada de nuevas inversiones y a la expansión de empresas industriales establecidas, como los casos recientes de Corning, en Reynosa, y Suprajit, en Matamoros.

Durante el mes pasado, el gobernador Américo Villarreal encabezó la formalización de los Clústeres Eléctrico-Electrónico, en Reynosa, y Automotriz, en Matamoros, que representan una estrategia histórica para Tamaulipas y marcan el inicio de una nueva etapa de articulación estratégica para el sector industrial de la entidad.