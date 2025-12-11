Pronostican lluvias por llegada de nuevo frente frío en Tamaulipas

Tamaulipas se prepara para un fin de semana con lluvias y tormentas por la llegada de un nuevo frente frío el cual también traerá un ligero descenso en las temperaturas.

La Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas informó que un nuevo frente frío, en interacción con humedad tropical proveniente del Golfo de México, incrementará significativamente la actividad de lluvias entre el domingo y el lunes.

¿Qué se espera para el fin de semana en Tamaulipas?

De acuerdo con el pronóstico difundido por la dependencia, acompañado por un mapa meteorológico que muestra el avance del sistema frontal y las zonas de mayor acumulación de precipitación, se esperan tormentas y chubascos dispersos, con posibilidad de que algunos eventos sean localmente fuertes en la zona Centro del estado.

El aviso detalla que las precipitaciones estarán acompañadas por ráfagas de viento que oscilarán entre los 40 y 60 km/h, además de actividad eléctrica aislada, lo cual podría generar condiciones de riesgo en ciertas áreas.

Asimismo, se prevé un ligero descenso en las temperaturas durante el paso de este sistema, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles afectaciones por viento, lluvia intensa o descargas eléctricas.

Protección Civil reiteró su llamado a extremar cuidados y recordó que la prevención es clave para evitar incidentes durante la presencia de fenómenos meteorológicos.