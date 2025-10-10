Alivian lluvias a Tamaulipas

Las lluvias que se han registrado en los últimos días en el centro y sur de Tamaulipas fueron calificadas como "una bendición" por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien aseguró que, aunque provocan encharcamientos y molestias menores, representan un alivio después de los años de sequía extrema que afectaron al estado.

"Preferimos batallar con los encharcamientos a tener la falta de agua", expresó el mandatario estatal durante un recorrido por Palacio de Gobierno.

Villarreal recordó que hace apenas dos años el sistema lagunario de la zona conurbada, que abastece de agua a Tampico, Madero y Altamira, llegó a estar al borde del colapso, con el 1% de almacenamiento y que actualmente registra inundaciones en diferentes polígonos de la zona sur.

"Después de padecer los años de sequía y haber tenido experiencias tan fuertes como la que sucedió en la zona conurbada, cuando hace dos años estábamos al 1% del sistema lagunario, increíble que cuando uno ve el sistema lagunario diga: es que se secó. Pues se secó", relató.

El gobernador informó que las mayores precipitaciones se concentran en la zona conurbada del sur del estado.

Aunque la zona norte de Tamaulipas es la que necesita más agua al ser los municipios fronterizos los que registran el mayor estrés hídrico en la entidad.

"Hasta en la mañana de hoy tuvimos 125 milímetros en la zona de Altamira, Tampico y Ciudad Madero, sí había encharcamientos ponderados máximos de 40 a 50 centímetros, y ya están activándose las bombas de Conagua y las propias del Estado para ayudar a su desalojo", explicó.



