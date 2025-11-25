Inhabilitan a tres servidores públicos en Tamaulipas por faltas

Tres servidores públicos fueron inhabilitados por incurrir a faltas administrativas y no podrán desempeñar cargos, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Explicó que el Órgano Interno de Control (OIC) emitió sanciones de inhabilitación contra personal de la Institución, tras comprobarse que incurrieron en faltas administrativas no graves.

"Estas medidas se aplicaron a tres servidores públicos, luego de determinar que hubo daño al patrimonio y conductas contrarias al Código de Ética".

Por ello, se impusieron sanciones que contemplan periodos de inhabilitación que van de 3 a 6 meses, durante los cuales las personas sancionadas no podrán desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público.

La inhabilitación de estos tres servidores públicos se da en un contexto donde la Fiscalía busca fortalecer la transparencia y la responsabilidad en el servicio público. Las sanciones son parte de un esfuerzo por combatir la corrupción y asegurar que los funcionarios actúen de acuerdo con los principios éticos establecidos.