Cancela Infonavit hipotecas en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.- Tamaulipas se ubica entre las entidades con mayor número de créditos liquidados ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en lo que va del año, al registrar 12 mil 877 hipotecas canceladas, informó el organismo federal.

De acuerdo con el reporte del gobierno federal, a nivel nacional suman 144 mil familias beneficiadas con la liberación de escrituras, lo que representa un avance significativo en materia de patrimonio.

En la región noreste, Tamaulipas se coloca como la tercera entidad con más cancelaciones, sólo por debajo de Nuevo León (19 mil 137) y Chihuahua (15 mil 433).

Además de la cancelación de hipotecas, la entidad también encabeza los proyectos de construcción de vivienda nueva.

Durante la mañanera, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, anunció que Tamaulipas será el estado con mayor número de Viviendas para el Bienestar entregadas a finales de 2025, con un total de mil 117 casas listas para su adjudicación en diciembre.

Romero Oropeza precisó que actualmente están en marcha varios desarrollos habitacionales en distintos municipios: en Reynosa, los proyectos Florencia (724 casas), Puerta Grande (mil 88) y Nuevo México (mil 178); en Altamira, el Proyecto 21 de Marzo con mil 125 viviendas; y en Matamoros, el Proyecto Arecas con 780.

Estas acciones forman parte del convenio firmado en noviembre de 2024 entre el gobierno estatal, encabezado por Américo Villarreal Anaya, y el Infonavit, dentro del programa Vivienda para el Bienestar, que busca garantizar espacios dignos y asequibles para las familias trabajadoras