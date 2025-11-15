Busca Tamaulipas producir tortillas de sorgo blanco y harina nixtamalizada

Tamaulipas busca elaborar tortillas a partir de 100% sorgo blanco y evaluar las ventajas de producir harina nixtamalizada totalmente a base de sorgo, para ello autoridades de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores realizaron una visita a una planta en Nuevo León.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, explicó que se realizó una visita a la planta de la empresa Nextamalli, ubicada en Santa Catarina, Nuevo León, especializada en el desarrollo de reactores para procesos de nixtamalización.

Acompañado del secretario técnico de la Oficina del Gobernador, Earl Tuexi Amaro, conocieron a detalle el proceso patentado de nixtamalización que desarrolla la empresa y realizaron pruebas con tortillas elaboradas a partir de 100% sorgo blanco, además de evaluar las ventajas de producir harina nixtamalizada totalmente a base de sorgo.

"Esta visita forma parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado de Tamaulipas por identificar tecnologías y procesos adecuados para la producción de harina de sorgo nixtamalizado, con el fin de agregar valor a este cultivo estratégico para la región, fortalecer las cadenas productivas y ampliar las oportunidades de comercialización para los productores locales", explicó.

Varela Flores destacó que el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la innovación y el impulso a la agroindustria, trabajando de manera constante para generar nuevas alternativas de desarrollo y fortalecer la competitividad del campo tamaulipeco.

Durante el recorrido también estuvieron los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura: Eliseo Camacho Nieto, subsecretario de Desarrollo Agrícola, y Guillermo Rodolfo Macbeath Fernández, director de Agronegocios.

La visita a la planta de Nextamalli se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno de Tamaulipas por fortalecer la producción agrícola local. La tecnología de nixtamalización es clave para el desarrollo de productos a base de sorgo, un cultivo que tiene un gran potencial en la región.

¿Qué beneficios se esperan de esta iniciativa?

La producción de tortillas y harina de sorgo no solo busca diversificar la oferta agrícola, sino también agregar valor a los productos locales, lo que podría traducirse en mayores ingresos para los productores y un impulso a la economía regional.