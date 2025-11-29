Ofrecen créditos a ganaderos para impulsar producción de carne de calidad en Tamaulipas

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, informó que se gestiona un financiamiento de 800 millones de pesos, de los cuales 400 millones se destinarán a esquemas de crédito para desarrolladores y engordadores con el fin de dar recursos a un proyecto para la producción de carne de calidad.

Explicó que esto forma parte de una iniciativa derivada de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a impulsar la producción cárnica en entidades con condiciones para exportar o acreditar sus procesos bajo estándares internacionales.

¿Cuál es el objetivo del financiamiento?

El objetivo, dijo, es fortalecer la cadena productiva de la carne, desde la engorda de reses hasta su industrialización y comercialización en el mercado nacional. Con ello, se busca avanzar hacia la autosuficiencia en la producción cárnica y, al mismo tiempo, brindar un respaldo firme a los pequeños y medianos productores del país.

Para la puesta en marcha de esta iniciativa, se gestiona un financiamiento de 800 millones de pesos, de los cuales 400 millones se destinarán a esquemas de crédito para desarrolladores y engordadores. Dichos créditos, otorgados a través de FIRA, contarán con una tasa preferencial del 8.25%, con montos de hasta 8 millones de pesos para personas morales y hasta 1 millón 300 mil pesos para personas físicas.

¿Cómo se desarrollará el proyecto?

Dicho proyecto se desarrolla bajo un esquema tripartita en el que participan el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y los productores, con el acompañamiento académico y técnico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), mediante el uso del Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ubicado en Ciudad Victoria.

"Tamaulipas cuenta con un alto potencial de producción, estimado entre 150 mil y 200 mil becerros por año. Con este proyecto, se prevé alcanzar una producción aproximada de 18 mil animales por ciclo de engorda, consolidando una cadena de proveeduría confiable y articulada entre productores primarios, engordadores y el rastro certificado de la UAT", puntualizó.

Asimismo, se destacó que la engorda dentro del estado representa una alternativa económicamente más favorable que el envío de ganado en pie a los Estados Unidos, ya que genera mayor derrama económica local, impulsa empleos y fortalece la demanda de insumos y servicios en las regiones productoras.

De esta manera, Tamaulipas se suma al Plan Nacional para Fortalecer la Producción de Carne en México, impulsado por la Presidenta de la República y actualmente aplicado en los estados de Durango, Coahuila y Sonora.