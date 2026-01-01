Siete heridos por balas perdidas durante festejos de Año Nuevo en Tamaulipas

Durante los festejos de Año Nuevo, al menos siete personas resultaron heridas debido a "balas perdidas" en casos que se registraron en diferentes municipios de Tamaulipas.

¿Qué ocurrió en los festejos de Año Nuevo en Tamaulipas?

En un recuento realizado por los reportes de los diferentes cuerpos de emergencia, la capital Ciudad Victoria aparece con dos personas lesionadas. Mientras estaba en la cochera de su domicilio, un hombre fue alcanzado por un proyectil, en la colonia Emilio Caballero; y en la colonia Héroe de Nacozari, una joven de 23 años de edad también resultó lesionada por una "bala perdida", durante los festejos al entrar el año 2026.

En el ejido Cerrito Nuevo, del municipio de Guémez, se reportó a un joven herido en una pierna. Familiares suyos lo trasladaron en un vehículo particular a un hospital de Ciudad Victoria para su atención médica.

En situación similar, en la colonia Rosalinda Guerrero, en Ciudad Mante, un hombre de 62 años de edad resultó herido de bala durante los disparos al aire que personas realizaron con la llegada del año 2026. En la zona del altiplano tamaulipeco se reportaron dos personas lesionadas por heridas de "balas perdidas", un hombre y una mujer, en el ejido Llano y Anexas, del municipio de Bustamante.

La zona fronteriza no escapó a este tipo de situaciones, con un caso en el Fraccionamiento Casa Blanca III, en la ciudad de Matamoros, hasta donde acudió una ambulancia para trasladar a un hombre a un hospital, ya que resultó lesionado por una "bala perdida".