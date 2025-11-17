Pide exprocuradora reforma integral al sistema de justicia

La exprocuradora de justicia de Tamaulipas, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, aseguró que para mejorar la impartición de justicia en el estado se requiere una reforma completa que vaya más allá de los cambios al Poder Judicial.

Señaló que antes de haber reformado el PJ, se necesitaba modificar la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, así como el sistema de la Guardia Estatal y los Tránsitos Municipales.

"Acá el problema que tuvo Morena es que reformó primero el Poder Judicial, o sea, sin meterse a la Fiscalía no sirve de nada, o sea, hay que saber integrar expedientes, hay que entrenar bien a los jueces para que las cosas sucedan, ¿no?", señaló la también diputada local del PRI.

La exprocuradora explicó que cualquier reforma debe abarcar toda la cadena de justicia para garantizar resultados efectivos en la procuración de justicia.

"Yo sí tengo claro qué se debe de hacer o qué se puede hacer, pues hay que hacer una reforma completa en materia de seguridad y justicia, o sea, hay que empezar desde los policías y tránsitos, no hay policías municipales aquí, pero de las policías y pasar toda la cadena", afirmó, luego de confirmar que buscará participar en el proceso para elegir al nuevo fiscal general en Tamaulipas.

Este viernes se publicó la convotaria para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Estatal, por un periodo de siete años a partir del 15 de diciembre próximo, sin embargo, cuestionó la forma en que el partido en el poder decidió cambiar a los jueces y magistrados, en vez de modificar el sistema en que se investigan los delitos, se integran las carpetas, se presentan a los testigos, se presentan las pruebas, para que un juez determine si se cometió o no el delito denunciado.