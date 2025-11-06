Estudian ajuste de tarifas de luz en Tamaulipas

Tras vencer el subsidio de verano otorgado por la CFE, autoridades en Tamaulipas gestionan que se pueda hacer un ajuste en las tarifas de luz, dijo el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables de la Sedener, Roberto Manuel Rendón Mares.

Explicó que se ha iniciado un proceso de revisión de las tarifas eléctricas vigentes en los distintos municipios de Tamaulipas, con el propósito de identificar ajustes que reflejen de manera más justa las condiciones climáticas y socioeconómicas de cada región.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Destacó que se han establecido mesas de colaboración con la CFE y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el fin de analizar los criterios técnicos utilizados en la determinación de tarifas, particularmente los relacionados con la medición de temperaturas a través de las estaciones meteorológicas.

La gestión se debe a que el 31 de octubre concluyó el subsidio de verano otorgado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vigente durante los meses de mayo a octubre.

Este apoyo representa un respaldo fundamental para los hogares tamaulipecos, especialmente durante los meses de altas temperaturas, en los que el uso de equipos de aire acondicionado y ventilación incrementa significativamente el consumo de energía eléctrica.

¿Cuáles son los subsidios que aplica la CFE a las familias?

La CFE contempla dos tipos de subsidios anuales aplicables al servicio doméstico: