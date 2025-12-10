Tamaulipas asegura agua para población pese al envío hacia Estados Unidos

Pese al cumplimiento del envío de agua hacia Estados Unidos, por parte del gobierno federal, Tamaulipas tiene agua asegurada para la población, afirmó el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez.

El titular de la dependencia señaló que la región norte concentra actualmente una atención especial debido a la situación complicada que presenta el Distrito de Riego 025, la cual obedece a diversos factores que han influido en la disponibilidad del recurso.

Explicó que, durante el último periodo, México ha mantenido un envío aproximado de 10 metros cúbicos por segundo hacia los Estados Unidos, equivalente a cerca de 400 millones de metros cúbicos, en cumplimiento del compromiso internacional establecido entre ambos países.

A pesar del envío de agua, Quiroga Álvarez afirmó que el abastecimiento para uso público urbano se mantiene seguro y sin riesgo para la población. Para el presente año, Tamaulipas cuenta con poco más de 200 millones de metros cúbicos, y se trabaja de manera coordinada para garantizar el recurso hídrico para el uso doméstico.

El secretario destacó que la cuenca del río San Juan conserva niveles adecuados para garantizar el suministro del Distrito de Riego 026. Indicó que, en el caso del Distrito 025, se mantienen acciones de seguimiento técnico y coordinación con el gobierno federal para atender dicho reto.

Informó que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha sostenido comunicación con el director general de Conagua, Efraín Morales, con el fin de evaluar medidas que fortalezcan la disponibilidad y el uso responsable del recurso hídrico.