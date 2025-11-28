Prevén lluvias y descenso de temperatura en Tamaulipas por nuevo frente frío

La Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas informó que un nuevo frente frío cruzará el estado durante el domingo, provocando un cambio notable en las condiciones meteorológicas. De acuerdo con el pronóstico, la masa de aire frío asociada al sistema impulsará un descenso moderado en la temperatura, acompañado de lloviznas, lluvias dispersas y un evento de "Norte".

¿Qué se espera para el clima en Tamaulipas?

La información de la dependencia —en el que se observa la anomalía de temperatura y el avance del sistema frontal—, refiere que las temperaturas mínimas estimadas para la entidad variarían entre los 8 y 16 grados Celsius, dependiendo de la región:

Zona Norte: 8 a 12 °C

Zona Centro: 9 a 13 °C

Cañera: 10 a 14 °C

Zona Sur: 12 a 16 °C

¿Cuáles son las recomendaciones para la población?

Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones del clima, especialmente quienes realizan actividades al aire libre o en zonas vulnerables a ráfagas de viento y lluvias ligeras.