Pide Educación extremar precauciones ante ingreso de frente frío 13 en Tamaulipas

La Secretaría de Educación de Tamaulipas emitió un exhorto a la comunidad educativa para tomar precauciones ante el ingreso del frente frío 13, que afectará al estado a partir del domingo 9 de noviembre, impulsado por una masa de aire polar-ártico.

De acuerdo con el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se prevén temperaturas mínimas de entre 6°C y 17°C, dependiendo de la región, con valores cercanos a los 0°C en zonas altas del altiplano.

¿Qué condiciones se esperan?

El fenómeno traerá consigo un descenso moderado en la temperatura y vientos del norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, principalmente durante los días lunes y martes.

Ante estas condiciones, la dependencia estatal llamó a la comunidad escolar a seguir diversas medidas preventivas, entre ellas:

Abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura.

Asegurar objetos o estructuras ligeras que puedan ser desplazadas por el viento.

Extremar precauciones durante los traslados, especialmente en las primeras horas del día.

Mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales emitidas por Protección Civil Tamaulipas y por las instituciones educativas.

La subsecretaria de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, reiteró el compromiso de la Secretaría con la seguridad y bienestar de la comunidad educativa, e invitó a las familias y docentes a seguir las recomendaciones preventivas ante las condiciones meteorológicas pronosticadas.