Piden bajar tarifa a CFE

Ante el incremento en las tarifas eléctricas que afectará a miles de hogares tamaulipecos, el regidor del Cabildo de Victoria, Daniel Alejandro Pérez Vázquez, entregó al Senado de la República una petición formal para que se regrese la tarifa 1F, considerada subsidiada, que beneficiaba a los usuarios de todo el estado.

"Le llevamos a nuestro buen amigo el senador Leonardo Colosio una petición que es de todos los tamaulipecos. Ahora sí que es para todos Tamaulipas esa petición", señaló Pérez Vázquez.

¿Qué motivó la solicitud?

La solicitud surge tras la modificación de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que actualmente aplican las modalidades 1C y 1E, lo que se reflejará en un incremento del 100 al 200 por ciento en el próximo recibo de luz en la entidad. Según el regidor, estos cambios impactan directamente la economía familiar, especialmente en condiciones climáticas extremas, que caracterizan al estado.

"Ahorita aquí en Ciudad Victoria y en todo Tamaulipas vivimos esa realidad. Esto va a pegar muy duro a todos los recibos de luz que tenemos actualmente en nuestros hogares", explicó.

El regidor destacó que la medida no es un asunto político ni partidista, sino una necesidad básica para garantizar condiciones dignas de vida. Señaló que el calor extremo obliga a un mayor uso de ventiladores, refrigeradores y aire acondicionado, lo que hace que el aumento tarifario tenga un impacto en la economía familiar.

"El calor no distingue partidos políticos. Esto es una necesidad. Una tarifa de luz digna es para vivir bien", enfatizó Pérez Vázquez.

¿Qué propone el regidor?

Además, el regidor pidió que la petición incluya mayores inversiones de la CFE en Tamaulipas, con el objetivo de incrementar la capacidad de la infraestructura eléctrica y evitar apagones, especialmente en zonas como la frontera y la capital del estado. "Estamos planeando hacer una nueva subestación aquí en la ciudad. Pero lo que queremos primero es que antes de que llegue el próximo verano y los calores extremos, se reactive la tarifa 1F", dijo.

El llamado de Pérez Vázquez es a sumar esfuerzos entre distintos actores políticos y ciudadanos, enfatizando que la tarifa de electricidad afecta a todos los tamaulipecos por igual y requiere soluciones conjuntas. "No podemos ser indolentes ante la necesidad que existe aquí en nuestra ciudad. Esta es una causa de todos los victorenses y de todos los tamaulipecos", concluyó.