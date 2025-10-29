Distribuyen casi 38 mil vacunas BCG en Tamaulipas; anuncian llegada de más dosis

La Secretaría de Salud de Tamaulipas anunció la distribución de casi 38 mil vacunas BCG que se aplican a todos los recién nacidos y se puede aplicar hasta los cuatro años con 11 meses. Además, anunció que en próximos días llegarán más dosis, ya que la meta es aplicar más de 53 mil este año.

El secretario de Salud del estado, Vicente Joel Hernández Navarro, resaltó que llegó una primera remesa de 37 mil 900 dosis de vacuna BCG que se distribuirá a las unidades hospitalarias y los Distritos de Salud para el Bienestar, ya que se aplica a los recién nacidos.

"Llegó a los almacenes centrales para ser valorada por COFEPRIS antes de distribuirla a los puntos medulares que son los hospitales y ya se cuenta con las suficientes dosis para continuar con la distribución que se espera concluir en los próximos dos días", resaltó.

¿Cuál es la meta de vacunación?

Informó que se espera la llegada de más biológico para obtener una meta de aplicación de 53 mil 200 dosis en este año para el IMSS Bienestar, 41 mil 430 para el IMSS Ordinario y 3 mil 660 dosis para el ISSSTE, las cuales se adjudican de acuerdo a las necesidades de cada entidad.

"Por el momento ya tenemos para distribuir a todas las unidades y jurisdicciones sanitarias, y para Tampico son 4 mil 250 dosis y para Altamira 3 mil 790", por mencionar algunos lugares.

La vacuna BCG se aplica a todos los recién nacidos y se puede aplicar hasta los cuatro años con 11 meses; el esquema consiste en una dosis única y protege contra las formas severas de tuberculosis meníngea y miliar.

¿Qué otras vacunas se están aplicando?

El secretario de Salud también exhortó a la población a solicitar la aplicación de las vacunas de temporada invernal, ya que se cuenta con el abasto suficiente para cubrir a la población y aplicar las dosis correspondientes a Influenza, COVID 19 y Neumococo.