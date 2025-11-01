Despliegan 2 mil 500 policías para operativo por Día de Muertos en Tamaulipas

Más de 2 mil 500 elementos de la Guardia Estatal están desplegados en Tamaulipas para el operativo especial en los 43 municipios con motivo de la conmemoración del Día de Muertos. Los policías realizan labores de vigilancia en panteones, carreteras y zonas de alta afluencia.

¿Cuál es el objetivo del operativo?

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) informó que el Plan de Operaciones Día de Muertos 2025 tiene como prioridad garantizar la seguridad de la ciudadanía durante los días 1 y 2 de noviembre, fechas en que se espera un incremento de visitantes en los cementerios y desplazamientos por carretera.

El dispositivo contempla el despliegue de 400 vehículos oficiales que serán distribuidos en todo el estado.

El operativo también incluye la participación de los agrupamientos canino y montado, encargados de realizar revisiones en terminales de autobuses, centros comerciales y brechas rurales con acceso limitado a vehículos, con el propósito de inhibir conductas ilícitas y brindar atención preventiva a los asistentes.