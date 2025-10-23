Crearán fondo de 10 millones de pesos para impulsar producción de mezcal en Tamaulipas

En Tamaulipas se creará un fondo de 10 millones de pesos en beneficio de los productores de destilados en Tamaulipas, anunció el gobernador Américo Villarreal durante un encuentro con productores de mezcal en el estado.

A la fecha, Tamaulipas es una de las nueve entidades con denominación de origen para el mezcal, reconocimiento que abarca a 11 municipios del estado, siendo San Carlos, San Nicolás, Jiménez y Tula los que concentran la mayor producción del destilado.

¿Cuál es el objetivo del fondo?

Por ello, se busca impulsar la producción del mezcal tamaulipeco e incrementar su presencia en el mercado nacional, con la creación de un fondo de 10 millones de pesos.

Durante un encuentro con productores, junto a la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, el gobernador refrendó todo su apoyo para acompañar las gestiones necesarias y los trámites ante instancias federales para aprovechar las oportunidades del mercado, a fin de que el mezcal tamaulipeco consolide su presencia a nivel nacional e internacional y siga siendo un orgullo de nuestra tierra.

¿Qué apoyo reciben los productores?

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú, recordó que la dependencia a su cargo ha acompañado a productores de mezcal y el 70% de ellos ya reciben algún apoyo del gobierno estatal, lo que ha permitido incrementar su producción, aumentar el envasado para el mercado nacional e impulsar nuevas marcas bajo el sello "Hecho en Tamaulipas".

En la reunión, los productores plantearon, entre otras propuestas, la creación del Consejo Regulador del Mezcal, la elaboración de un manual para la reutilización de residuos y el fortalecimiento de la Ruta del Mezcal, como un atractivo turístico más del estado.

Participaron productores de marcas de mezcal como: La Gonzaleña, El Tinieblo, Miquihuanensys, Marcela Mezcal de Altura, Mezcal Incondicional, Mezcal Tambora, Mezcal Pecado Artesanal, El Realito, Destilería Sierra de San Carlos, Destilado Mezcal El Gavilán, D´Marcel y Mezcal Tres Elenas.