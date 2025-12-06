Avanza Tamaulipas en saneamiento financiero

El Estado proyecta reducir la deuda estatal entre 225 y 250 millones de pesos durante 2026, informó el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, con un total de mil millones de pesos liquidados en la actual administración estatal.

Actualmente, la deuda del estado oscila en 15,150 millones de pesos, cifra que representa una disminución de 700 millones desde que inició la administración, cuando el pasivo ascendía a 16 mil millones de pesos. "Recuerden que nosotros recibimos la deuda aproximadamente con 16 mil millones de pesos y ahorita oscila en 15 mil 150 millones de pesos", explicó.

¿Cómo se ha reducido la deuda estatal en Tamaulipas?

El secretario señaló que la disminución de intereses ha sido posible gracias a la reestructura financiera que colocó a Tamaulipas con la mejor tasa a nivel nacional, luego de dos reestructuras. "Tamaulipas salió con la mejor tasa ponderante a nivel nacional y este año también pretendemos hacer acciones. Hay que ver cómo se está comportando el mercado. Si la TIE baja, es momento de hacer movimientos financieros para aún así reducir más los intereses que esta deuda representa para el Estado de Tamaulipas", dijo.

Acciones de la autoridad para la reestructuración financiera

Es decir, si las condiciones financieras lo permiten, la reducción de las tasas de interés en los créditos vigentes permitirán volver a reestructurar la deuda multimillonaria. Actualmente, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) se encuentra en 7.25%, un nivel inferior al 10% registrado hace tres años, según lo establecido por el Banco de México (Banxico). Ramírez González destacó que este escenario permite al estado aprovechar condiciones favorables en los mercados financieros para continuar con la reducción de intereses.

Detalles sobre la Tasa de Interés Interbancaria actual

"En ese sentido hemos venido trabajando al principio de esta administración teniéndonos ahorros y una economía respecto a las tasas de los intereses", añadió.