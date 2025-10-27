Registra Tamaulipas una baja de 20% en violencia

En los primeros nueve meses del año, Tamaulipas logró reducir en un 20% la violencia letal, revela un informe de México Evalúa.

El documento "Violencia y Pacificación. Estado por Estado" refiere que la entidad registra una tada de 35.5 víctimas letales por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio nacional que se ubicó en 50.3, y con una variación real de -19.6%.

El estudio analiza la suma de homicidios dolosos, homicidios culposos, feminicidios, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas y no localizadas, como una medición más completa de la violencia letal en el país.

En ese esquema, Tamaulipas se ubica en la categoría "positiva", junto con otras 14 entidades con tasas bajas y en tendencia a disminuir.

"En todas ellas se identifican acciones orientadas al debilitamiento de organizaciones criminales,decomisos, detenciones y aseguramientos, pero también, en varios casos, estrategias endógenas de fortalecimiento institucional", señala el reporte.

Entre enero y septiembre de 2025, Tamaulipas contabilizó mil 323 víctimas letales, distribuidas en homicidio doloso (296), homicidio culposo (601), feminicidio (27), otros delitos contra la vid (118); y personas desaparecidas (296).

Aunque los homicidios dolosos muestran un descenso, el número de personas desaparecidas refleja una posible "violencia oculta", concepto que México Evalúa emplea para describir el uso de desapariciones como sustituto del asesinato directo. Es decir, se les cataloga como desaparecidos y no como muertes.

El informe advierte que "las cifras oficiales de homicidio doloso no son completamente confiables", ya que "el contexto político suele desincentivar la transparencia en el registro" y que "algunas organizaciones criminales recurren a la desaparición de personas como mecanismo para encubrir la violencia letal y reducir su visibilidad estadística".

En ese sentido, aunque la reducción de homicidios podría sugerir un avance en pacificación en Tamaulipas, el incremento o persistencia de desapariciones podría estar amortiguando una parte de la violencia real.

México Evalúa atribuye parte de la reducción en Tamaulipas y el resto de estados del Noreste como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California a la coordinación de acciones federales y estatales bajo el eje del "debilitamiento operativo del crimen organizado", una política basada en detenciones, aseguramiento de armas, drogas y vehículos, además de la Operación Frontera Norte, implementada en la administración de Claudia Sheinbaum.

Según el reporte, este operativo ha dejado como resultado siete mil 733 personas detenidas, cinco mil 934 armas aseguradas, más de un millón de cartuchos decomisados y cinco mil 58 vehículos asegurados, entre otros resultados.

Si bien estas medidas han logrado disminuir los indicadores de violencia en la región, el propio análisis advierte que "cuando no llevan un acompañamiento institucional local, parecen provocar reacomodos violentos y disputas por el control de mercados ilícitos".

Tamaulipas comparte con Coahuila y Nuevo León una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto, conformando una de las regiones más estables del país en contraste con el Noroeste y el Bajío, donde persisten tasas elevadas de violencia letal.

Detalla que "el resto del país, en donde se reportan niveles bajos de violencia letal, coexiste con intervenciones federales y políticas endógenas que propician conflictos criminales menos intensos y frecuentes".

De hecho, Tamaulipas no aparece entre los estados con balances "muy negativos" o "negativos", categorías que agrupan a 12 entidades con tasas superiores al promedio nacional o con tendencias al alza.



