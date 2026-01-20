Estaciones seguras llevan 50% de avance

Autoridades de Obras Públicas dieron a conocer que tras diversas revisiones en los avances de la construcción de las 15 Estaciones Seguras que se tienen planeadas para la frontera son 4 las que presentan un 50% de avance.

Acciones de la autoridad

Pedro Cepeda, secretario de Obras Públicas en Tamaulipas mencionó que son principalmente las ubicadas en Camargo, Valadeces, Miguel Alemán y Reynosa Norte las que han tenido una celeridad en su edificación.

"Las nuevas Estaciones Seguras construidas en una zona anteriormente desatendida, como es La Ribereña, son el reflejo de que se está trabajando de manera decidida por el bienestar de las y los tamaulipecos", expresó el servidor público.

Detalles confirmados sobre la construcción

Además recordó que durante el cierre del año anterior se tuvo un fortalecimiento a la infraestructura de seguridad y procuración de justicia, en donde se realizó una inversión que superó los 455 millones de pesos.

Impacto en la comunidad fronteriza

Entre los proyectos destacan la construcción de la Ciudad Judicial en Victoria a la que se suman las estaciones seguras que se edifican en la frontera.