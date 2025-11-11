Suman 74 casos de influenza y covid-19 en Tamaulipas

La temporada de invierno trae consigo el aumento de enfermedades respiratorias, principalmente influenza y covid-19, además Tamaulipas sigue enfrentando el virus boca-mano-pie, informó la Secretaría de Salud en el estado, por lo que llama a la población a mantener medidas sanitarias para evitar un aumento en los contagios.

El funcionario estatal indicó que ya se registra un incremento de casos de enfermedades respiratorias agudas, en donde padecimientos como la influenza suman unos 54 casos y 20 pacientes se han confirmado con la enfermedad de covid-19.

Hernández Navarro, recomendó a la población tomar las medidas preventivas como el abrigarse adecuadamente y evitar los cambios bruscos del clima, además que es importante acudir a vacunarse para que cuando lleguen los días más fríos se esté debidamente protegido.

¿Habrá suspensión de clases por el frío en Tamaulipas?

El funcionario estatal señaló que entre las medidas preventivas también se podría dar la suspensión de clases en caso de que las temperaturas desciendan considerablemente, y exhortó a proteger a la población más vulnerable como los niños y los adultos mayores.

¿Cuál es la situación del virus boca-mano-pie?

El secretario de Salud también dio cifras sobre los casos de boca-mano-pie. A la fecha el registro que se tiene en este año es de 81 brotes, resultando 635 niños y niñas afectados, los cuales evolucionaron sin ninguna complicación; y en las últimas semanas se observa una tendencia a la baja con 5 brotes reportados en el mes de noviembre.

Añadió que se ha dado el seguimiento puntual a la evolución de la enfermedad en el estado, así como a la aplicación de las medidas preventivas correspondientes para proteger la salud de la población infantil, ya que es el grupo que se ha visto más afectado por este padecimiento.