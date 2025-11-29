Amplían Poder Judicial con recursos limitados

En el 2024, Tamaulipas gastó 827.3 millones para el pago de nómina, compensaciones, estímulos y otros servicios personales, mientras que solo resolvió 19 mil 768 sentencias.

De acuerdo con los datos más recientes del INEGI, Tamaulipas dispuso en el 2024 de mil 155.2 millones de pesos, colocándose en el lugar 17 entre los 32 estados.

¿Cuál es el rendimiento del Poder Judicial en Tamaulipas?

En ese mismo periodo, los jueces y magistrados emitieron 19 mil 768 sentencias, cifra que ubica a la entidad en la posición 15 a nivel nacional. Estados como Sonora, Coahuila, San Luis Potosí y Quintana Roo superaron a Tamaulipas con 21,349, 22,803, 23,468, y 25,665 resoluciones, respectivamente, a pesar de contar con menos presupuesto.

La carga de trabajo revela además un desequilibrio entre materias, toda vez que 13 mil 845 sentencias corresponden a lo familiar, cinco mil 621 a lo civil y solo 302 a lo penal, lo que muestra una alta presión en los asuntos derivados de conflictos domésticos, guarda y custodia, pensiones alimentarias y convivencias.

¿Cómo se compara el presupuesto judicial de Tamaulipas con otros estados?

Muy lejos se encuentra el Poder Judicial de Ciudad de México que cuenta con ocho mil 222.6 millones, o de los más de seis mil 196 millones asignados al Estado de México. Incluso entidades como Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Veracruz superan ampliamente el presupuesto estatal.

Las notas a los estados financieros precisan que las cuentas de Remuneraciones al personal de carácter permanente y la de Otras prestaciones sociales y económicas, ambas pertenecientes al capítulo 1000 Servicios Personales, superan en mucho a otras partidas. Es decir, la estructura salarial absorbe la mayor parte del presupuesto disponible.

A pesar de ello, Tamaulipas no figura entre los poderes judiciales con mayor desempeño jurisdiccional. Pese a lo anterior, el Poder Judicial tuvo un incremento en su nómina, y se prevé la contratación de nuevo personal.

Hasta octubre pasado, Tamaulipas tenía solo nueve magistrados, el tercer número más bajo del país, únicamente por encima de Baja California Sur y Tlaxcala, con seis cada uno.