Suman 121 unidades blindadas y 56 vehículos "monstruo" asegurados en Tamaulipas

Unidades blindadas, vehículos conocidos como "monstruo", armas, droga, equipo táctico, así como personas detenidas, son parte de los decomisos realizados en Tamaulipas en lo que va del año, informó la Vocería de Seguridad del estado.

En un reporte, precisó los aseguramientos en el periodo comprendido del 1 de enero al 19 de noviembre de 2025, en el que destaca lo siguiente:

1,098 personas detenidas por la comisión de diversos delitos, algunos considerados objetivos prioritarios para las autoridades.

1,921 vehículos asegurados, entre ellos: 121 unidades blindadas y 56 vehículos tipo "monstruo".

779 armas de fuego aseguradas.

Más de 5 mil 500 cargadores y más de 100 mil cartuchos de diversos calibres decomisados.

270 chalecos tácticos retirados de manos de grupos delictivos.

Más de 2 mil 400 kilos y más de 11 mil 400 dosis de marihuana asegurados.

Más de 276 kilos y más de 7 mil 700 dosis de droga tipo cristal decomisados.

24 mil 382 dosis de cocaína confiscadas en distintos operativos.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas destacó que estos aseguramientos y detenciones se logran gracias a la estrecha colaboración entre autoridades de los tres órdenes de gobierno con desarrollo de acciones estratégicas, operativos focalizados y labores de inteligencia.