Tamaulipas reporta crecimiento económico del 3.3% en segundo trimestre del 2025

La economía de Tamaulipas tuvo un crecimiento anual de 3.3% en el segundo trimestre de 2025 de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI. El aumento de la actividad económica del estado deriva principalmente del alza del 6.8% del sector primario y un 5.8% en el sector secundario.

La secretaria de Economía del estado, Ninfa Cantú Deándar, dio a conocer que con estas cifras Tamaulipas se consolidó como una de las más dinámicas en el país. Explicó que el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI incorpora información preliminar de distintas actividades económicas, como las agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios. El ITAEE se considera como un indicador de tendencia o dirección de la economía, a nivel estatal y en el corto plazo.

¿Qué proyectos de inversión se han confirmado?

Cantú Deándar destacó que hace unas semanas, el INEGI ubicó a Tamaulipas en el tercer lugar de crecimiento industrial consolidando su papel como una de las economías industriales más dinámicas del país. Indicó que en lo que va de la actual administración estatal, ya suman 151 proyectos de inversión confirmados que representan una inversión global acumulada nacional e internacional de 20 mil millones de dólares.

"Con la política económica del gobernador Américo Villarreal que brinda confianza a la inversión, acompaña a la industria establecida y brinda apoyos y financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, Tamaulipas está creciendo y fortaleciendo su liderazgo como un polo de desarrollo del norte de México", expresó.