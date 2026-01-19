A consideración de padres, envío de menores a clases

Ante el frío amanecer que se tiene en toda la frontera norte de la entidad, autoridades de la Secretaría de Educación emitieron un comunicado, recordando que ante las bajas temperaturas, queda a decisión de los padres el envío de los menores a las aulas.

¿Qué declararon las autoridades sobre el frío?

Durante la mañana de este lunes, y de acuerdo a los reportes emitidos por el Servicio de Meteorología de la Coordinación de Protección Civil en Tamaulipas, los municipios marcaron las siguientes temperaturas.

Nuevo Laredo: 3 grados, Reynosa: 4 grados, Matamoros: 5 grados y San Fernando 4 grados.

Mientras que en el centro de la entidad, Ciudad Victoria marcó 6 grados y el punto más frío fue Miquihuana con 1 grado.

En la zona sur, Mante registró 6 grados y la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira rondan en los 12 grados.

Señalan que cuando el termómetro llega a los 5 grados, la decisión queda en manos de sus padres o tutores con el objetivo de evitar que su salud se vea comprometida a causa del frío.

Recomendaciones para proteger a los menores del frío

Emitieron la recomendación de que los menores usen ropa holgada y en capas, que les permita mantener el calor, proteger cabeza, manos y pies, así como mantenerse hidratado y evitar actividades que provoquen sudoración.

Así mismo señalaron que las entregas de tareas o proyectos serán reprogramados, y por ende, las faltas serán justificadas.

En caso de que el termómetro llegue a los 0 grados, las actividades escolares quedarán suspendidas en su totalidad.

Impacto de las bajas temperaturas en la educación

Exhortaron a la población a mantenerse al tanto de los medios oficiales así como de las instituciones educativas.