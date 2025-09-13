Tamaulipas

UAT anuncia puente; reanudan clases el 17 de septiembre

La UAT informa sobre la reanudación de clases el 17 de septiembre tras el puente.
  • Por: El Mañana Staff
  • 13 / Septiembre / 2025 - 02:22 p.m.
  • COMPARTIR
UAT anuncia puente; reanudan clases el 17 de septiembre

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) informó que el lunes 15 de septiembre de 2025 se suspenderán las clases en todas las escuelas e institutos de la máxima casa de estudios.

El personal sindicalizado, docente y de confianza tendrá salida a las 12:00 horas de ese día, mientras que las labores administrativas y guardias deberán programarse con anticipación.

Las clases y actividades se reanudarán el miércoles 17 de septiembre.

UAT anuncia puente; reanudan clases el 17 de septiembre

EL MAÑANA RECOMIENDA