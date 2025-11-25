Fiscalía de Justicia suspende a agente de Policía Investigadora en Tamaulipas

Un agente de la Policía Investigadora de Tamaulipas fue suspendido de sus actividades tras un proceso administrativo en su contra, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La dependencia precisó que la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, en ejercicio de sus atribuciones, resolvió la suspensión temporal del servidor público Víctor Manuel "N", luego de iniciarse un procedimiento administrativo de separación de sus funciones como agente de la Policía Investigadora adscrito al municipio de Soto la Marina, al identificarse el incumplimiento de un requisito de permanencia previsto en la legislación aplicable.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reitera su compromiso de preservar la disciplina, el orden y la integridad del personal que la conforma.

"La institución mantiene su política de depuración y fortalecimiento interno, con el propósito de consolidar una corporación profesional, confiable y comprometida con la procuración de justicia".