Calientan los motores en sucesión del SNTE

A un año de qué se emita la convocatoria para la renovación de la dirigencia sindical del magisterio tamaulipeco, Naif José Hamscho Ibarra, ex aspirante a la sección 30, sostuvo que la base decidirá si quiere repetir o renovar, aunque reconoció, que ya hay movimientos entre quienes aspiran a suceder a Arnulfo Rodríguez Treviño.

Confirmó que mantiene pláticas y conversaciones con otro de los ex contendientes a la sección magistral, Abelardo Ibarra, quien al parecer también buscaría la sección 30 del SNTE.

"Coincidimos en el interés colectivo por la base magisterial y el sindicato. Aún es temprano para hablar de pactos o alianzas, pero nos une la organización sindical", señaló.

Hamscho Ibarra, no quiso ahondar sobre las críticas que ha recibido el actual secretario Arnulfo Rodríguez Treviño, quien en el pasado reciente sostuvo una relación ríspida con el gobierno estatal.

"No soy quien debe evaluar su trabajo. Lo que sí creo es que la base tiene todo el derecho de exigir resultados y beneficios colectivos. Su gestión será valorada en la próxima elección".

Sobre el ambiente interno del Comité Ejecutivo Seccional, el ex candidato a la sección 30 fue prudente, y refirió, no sé cómo está realmente, hoy estoy enfocado en mi labor como director de secundaria. Lo que sí puedo decir es que siempre vamos a procurar sumar y que haya unidad hacia la base.

Recordó que el Comité Nacional del SNTE emitirá la convocatoria en aproximadamente 11 meses, y será entonces cuando los aspirantes formalicen sus intenciones.

"Nosotros somos institucionales. La gente valorará si hubo o no representación. A su tiempo, saldremos a decir nuestra aspiración", afirmó.

También se refirió a Enrique Meléndez, ex dirigente de la Sección 30, quien ha comenzado a reunirse con la base sindical.

"Nos conocemos todos los que hemos hecho carrera sindical. A veces la gente dice ´son los mismos´, pero no es lo mismo: es una trayectoria dentro de los comités. La base decidirá si quiere repetir o renovar".



