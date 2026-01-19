Inicia revisión de granjas ostrícolas de Tamaulipas

Autoridades de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura encabezados por Itzel Cruz realizaron una supervisión a la granja de ostión que se encuentra en el ejido "El Morón", ubicado en Aldama, Tamaulipas.

Lo anterior en coordinación con el Comité de Sanidad Acuícola estatal, en donde se realiza la revisión de las artes de cultivo que se usan en estos recintos para la producción de especies, así como el estado en el que se encuentran.

Acciones de la autoridad en la granja de ostión

Además se efectuó la toma de muestras, tanto de agua como de ostión, así como el chequeo de los parámetros fisicoquímicos del polígono de producción, lo cual es primordial para poder evaluar las condiciones sanitarias y productivas en las que se encuentra la granja.

Resultados de la supervisión en Aldama

Tras la supervisión, se les brindó una serie de recomendaciones técnicas a los productores, todas ellas encaminadas a fortalecer las prácticas de manejo de la especie, mejorar los procesos y que existan las condiciones adecuadas para los cultivos de ostión.