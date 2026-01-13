Subirá cada año la cuota en Rumbo Nuevo por inflación

El cobro de peaje en la carretera Rumbo Nuevo entrará en operación a partir del mes de febrero y tendrá aumentos anuales, confirmó el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.

La concesión de 30 años de la carretera entregada a la empresa PINFRA nació bajo el argumento de más de 50 muertes en los últimos años, para modernizarla y convertirla en una vía más segura para el transporte de carga, como para quienes la utilizan para desplazarse a sus centros de trabajo y con fines turísticos.

Se prevé que el costo inicial del peaje para vehículos sea de 60 pesos, pero se actualizará según el monto de la Unidad de Medida de Actualización (UMA).

Actualmente la UMA se ubica en los 113.14 pesos, pero a partir del primero de febrero de este año incrementará a 117.31 según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que representa un aumento del 3.69 por ciento.

Este aumento responde al comportamiento de la inflación y es un ajuste que se realiza de manera obligatoria cada año, conforme a lo establecido en la Constitución, con base en la variación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Sin embargo, Cepeda Anaya dijo que el esquema de cobro aún se encuentra en proceso de cierre documental, aunque ya está definida la mecánica general.

“Yo espero que ahora en febrero ya vamos a estar ahí para empezarla a utilizar (la caseta de cobro)”, afirmó.

No obstante, reconoció que el arranque se dará sin la rampa de frenado, una obra complementaria que quedará pendiente para una etapa posterior.

Detalló que el proyecto aún contempla trabajos adicionales, aunque de menor escala.

“Va a haber otra etapa pequeña, no es ninguna obra mayor; nos va a faltar un servicio, un par de rayos solares, pero ya va a ser”, comentó, al referirse a equipamiento complementario que no impedirá la puesta en marcha de la carretera.

Sobre el proceso de definición del peaje, el titular de Obras Públicas señaló que aún se revisan aspectos técnicos y administrativos.

“En el cierre documental se está haciendo, ahí todavía se evalúa el costo del peaje en la caseta y la forma en que se va a aplicar. Lo principal es el aforo, eso es lo que va al final”, apuntó, al explicar que el volumen de tránsito será determinante para ajustar el esquema de cobro.

La carretera Rumbo Nuevo es una de las principales vías de comunicación entre Ciudad Victoria y la zona sur del estado, y se prevé que los maestros y personal médico que se desplaza por esa carretera no pague la cuota, así como los habitantes de los ejidos San Antonio, El Huizachal, y Altas Cumbres.



