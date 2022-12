Llamadas de extorsión aumentan en Victoria

Cd. Victoria, Tam.- La Mesa de Seguridad Victoria hizo un llamado a la población para no dejarse amedrentar y no caer en llamadas de extorsión , en donde, en lo que va del año, se han registrado 29 casos, reveló el Observatorio Ciudadano Tamaulipas en su informe al 30 de septiembre pasado, lo que representa un siete por ciento más respecto a lo suscitado en 2021.

"Normalmente, las llamadas, aunque aparezca un número 834, son incidentales de algún penal del país... no es ni siquiera gente local la que está llamando" José Calanda Montelongo, coordinador de la Mesa de Seguridad Victoria

«Las denuncias siguen igual a lo que normalmente se maneja; lo que sí es que la gente empieza a decir que hay más intentos de extorsión; es diferente a sufrir la extorsión, pero empiezan a reportar que a un colegio hablaron que eran los nuevos encargados de Seguridad, que depositaran en tal cuenta (y no llegaron a depositar) pero sí avisan que están intentando extorsionarlos», informó el coordinador de la Mesa de Seguridad Ciudadana de Victoria, José Calanda Montelongo, «La Mesa de Seguridad está invitando a que no se dejen intimidar ante esas llamadas telefónicas».

El informe de OBCITA detalla que fue en los meses de enero, febrero y marzo es cuándo más llamadas de extorsión se registraron, 5, 5 y 8, respectivamente; sin embargo, aclaró que la mayoría de los casos no son denunciados, por lo que invitó a la población a revelar los números telefónicos desde donde están intentando ser contactados. La Fiscalía General de Justicia del Estado cuenta con una campaña permanente para alertar a la ciudadanía sobre este ilícito, en donde recomienda mantener la calma, colgar la llamada y denunciar a los números 834 251 5088 y 834 318 4718.

«La invitación es a que no contesten teléfonos que no conocen, y si llegan a contestar, que no se enganchen en la plática que les hacen, que los tienen vigilados y que van a pasar, eso no es cierto... Sí hay más llamadas, porque la delincuencia sabe que hay aguinaldos, que hay dinero circulando, precisamente por eso, e intentan en todo el país estafar a la gente».

Extraoficialmente, trascendió que en noviembre se realizaron entre 8 y 10 llamadas de extorsión a empresarios locales; desafortunadamente la mayoría de estos casos no llegaron a presentarse ante la FGJTAM para que tengan un seguimiento formal, «Nada más conocemos los que la gente nos avisa. En todos los temas de seguridad hay una cifra negra que, aunque la gente diga que hay algo, no denuncia a Seguridad, entonces no conocemos un número real». A inicios de diciembre se registró un alza de llamadas a socios de cámaras empresariales, apuntó.