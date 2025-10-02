Sismo de magnitud 3.3 se registra en González, Tamaulipas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un nuevo sismo en territorio tamaulipeco. De acuerdo con la información oficial, el sismo tuvo una magnitud de 3.3 en la escala de Richter y se registró el pasado 1 de octubre de 2025 a las 17:11 horas, con epicentro ubicado 23 kilómetros al oeste del municipio de González.

El evento fue de baja intensidad e imperceptible en las comunidades de este municipio de Tamaulipas. No se reportan daños materiales ni personas lesionadas; sin embargo, el evento genera expectación ya que la región no es considerada de alta actividad sísmica en comparación con otras zonas del país, como el centro y sur de México.

Recomendaciones ante un sismo

Las principales medidas preventivas que deben aplicarse durante y después de un movimiento sísmico son:

Conserve la calma y evite el pánico , ya que la serenidad es clave para tomar decisiones rápidas y seguras.

, ya que la serenidad es clave para tomar decisiones rápidas y seguras. Ubique las salidas de emergencia y rutas de evacuación de su vivienda, escuela o centro de trabajo.

de su vivienda, escuela o centro de trabajo. Protéjase en lugares seguros , alejándose de ventanas, espejos, objetos de vidrio, lámparas colgantes y muebles que puedan caer.

, alejándose de ventanas, espejos, objetos de vidrio, lámparas colgantes y muebles que puedan caer. No utilice elevadores durante ni después del sismo.

Revise su hogar o lugar de trabajo una vez que el movimiento haya concluido, prestando especial atención a posibles daños en muros, techos, instalaciones eléctricas o fugas de gas.

Manténgase informado únicamente por medios oficiales y siga las indicaciones de las autoridades.

Sismos en Tamaulipas

Si bien Tamaulipas no figura entre los estados con mayor actividad sísmica en México, los especialistas del SSN subrayan que los sismos de baja magnitud pueden presentarse en cualquier parte del territorio nacional debido al movimiento natural de las placas tectónicas. El SSN continuará con el monitoreo constante.