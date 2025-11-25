Jóvenes cumplen con servicio militar

Este domingo, se llevó a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) Clase 2007 y remisos, ceremonia que fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, en representación del alcalde Eduardo Gattás Báez, quien estuvo acompañado de autoridades militares y municipales.

¿Qué ocurrió?

En el proceso, celebrado en la explanada de la Presidencia Municipal, participaron 1,384 jóvenes conscriptos, resultando 1,200 bolas blancas y 184 bolas negras, conforme a la dinámica establecida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

¿Cuál es el siguiente paso para los conscriptos?

De acuerdo a la siguiente etapa del Servicio Militar Nacional, deberán entregar sus cartillas durante los sábados y domingos del mes de enero de 2026, en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería.

Con esta colaboración, el Gobierno Municipal de Victoria refrenda el compromiso de mantener un proceso ordenado y transparente en el cumplimiento de esta responsabilidad cívica para los jóvenes de Victoria, la Capital de Tamaulipas.