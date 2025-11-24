Proyectan cosecha de 600 toneladas de sorgo blanco en Tamaulipas

Para el próximo año 2026 se proyecta una cosecha de 400 toneladas de sorgo blanco, grano que se está cultivando en diversas localidades del municipio de González, informó el director de Agronegocios de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Guillermo Rodolfo Macbeath Fernández.

Explicó que el Proyecto de Sorgo Blanco está en marcha en Tamaulipas y para ello se llevó a cabo un recorrido técnico por diversas localidades del municipio de González, donde durante septiembre y principios de octubre se establecieron lotes comerciales con la participación de productores locales.

¿Qué localidades están involucradas en el proyecto?

Detalló que se visitaron 11 lotes ubicados en los ejidos El Centauro, Rosillo, Graciano Sánchez, Magiscatzin, Estación Manuel y la Colonia Menonita Campo Verde. "Los lotes que ya se encuentran en fase de engrane llegarán a buena cosecha, estimándose una producción aproximada de 300 a 400 toneladas de grano, proyectada para los meses de diciembre y enero.", señaló Macbeath Fernández.

¿Cómo se está controlando las plagas en los cultivos?

Asimismo, se recomendó a los productores mantener una vigilancia constante para prevenir la presencia de otras plagas como la chinche café y el gusano telarañero, aplicando los productos pertinentes en caso de ser necesario a fin de asegurar el rendimiento de los cultivos. Durante el recorrido se constató que, tras las aplicaciones de insecticidas enfocadas al control de la mosca midge, los lotes tratados mediante aplicación aérea realizada al menos en tres ocasiones presentan excelentes resultados, reflejados en el adecuado desarrollo de las plantas y el control eficaz de la plaga.