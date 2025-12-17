Analiza Congreso solicitud de deuda

El alcalde de Reynosa, Carlos Victor Peña Ortiz, quiere adquirir una deuda de 319 millones 50 mil pesos que, presuntamente, serán utilizados en obra pública.

El Congreso local dio entrada a la solicitud del Ayuntamiento de Reynosa para contratar uno o varios financiamientos, iniciativa impulsada por el alcalde, la cual fue turnada a las comisiones de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, así como a la de Asuntos Municipales, para su análisis y discusión.

La petición tiene su origen en la aprobación del Cabildo de Reynosa durante la 56 Sesión Ordinaria, celebrada en noviembre pasado, en la que se avaló el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Gasto Público relativo a la autorización para contratar un esquema de financiamiento.

En el documento remitido al Poder Legislativo, el presidente municipal expone la solicitud de autorización para gestionar y contratar el crédito.

En el texto se establece que se busca autorización legislativa para celebrar contratos con instituciones de crédito o financieras que operen en el país, siempre que se ofrezcan las mejores condiciones de mercado, a fin de acceder a recursos que serán destinados a inversión pública productiva.

En la iniciativa se precisa que se autoriza al Municipio de Reynosa para contratar uno o varios financiamientos "en la modalidad de crédito simple, hasta por la cantidad de $319,050,000.00 incluido en su caso el Impuesto al Valor Agregado", aclarando que dicho monto no contempla intereses, comisiones ni accesorios financieros, los cuales se definirán en los contratos respectivos.

El proyecto de decreto establece que los recursos obtenidos deberán destinarse de manera exclusiva a inversiones públicas productivas contempladas en el programa de inversión autorizado por el Cabildo, específicamente bajo el concepto de obra pública en bienes de dominio público.

En la exposición de motivos, el alcalde argumentó que el Municipio enfrenta una creciente demanda de infraestructura y servicios públicos.

"Reynosa es uno de los municipios con mayor dinámica económica, poblacional y social del Estado, lo que se traduce en una creciente demanda de infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos de calidad: agua potable, drenaje, pavimentación, movilidad, seguridad pública, alumbrado y espacios públicos, entre otros".

Asimismo, utilizó un acuerdo del Congreso en el que exhortó a los municipios a mejorar sus planes de obra pública, a través de créditos y "adelanto de aportaciones", particularmente con base en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

En cuanto a las condiciones del crédito, el proyecto plantea que el financiamiento deberá formalizarse durante el ejercicio fiscal 2026 y liquidarse en su totalidad a más tardar el 30 de septiembre de 2027.

En ese sentido, se establece que el plazo máximo del crédito podrá ser de hasta 17 meses, quedando los intereses, comisiones y demás condiciones sujetos a la negociación con la institución bancaria.

Como garantía y fuente de pago, el Ayuntamiento comprometerá el dinero que le envía el Gobierno Federal a través de las Participaciones Federales.

El documento señala que se podrán comprometer "los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Municipio del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, sin perjuicio de afectaciones anteriores", hasta que las obligaciones sean cubiertas en su totalidad.

La solicitud será ahora analizada por la Diputación Permanente, donde los legisladores revisarán el impacto financiero, los plazos de pago y el riesgo que representa la acumulación de intereses y comisiones, antes de que el dictamen sea votado.



