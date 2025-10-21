Reparan socavón de la carretera Soto la Marina-Aldama

Ya quedó reparado el socavón que se formó hace unos días en la carretera Soto la Marina-Aldama. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que automovilistas ya pueden transitar con normalidad.

Un socavón apareció el pasado 17 de octubre en la carretera Soto la Marina-Aldama, en el tramo Estación Manuel-La Coma del kilómetro 109+800, por lo que un carril tuvo que ser cerrado a la circulación.

Reparación del socavón