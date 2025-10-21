Reparan socavón de la carretera Soto la Marina-Aldama

Reparan socavón de la carretera Soto la Marina-AldamaAutomovilistas ya pueden transitar con normalidad, informa la SICT.
Ya quedó reparado el socavón que se formó hace unos días en la carretera Soto la Marina-Aldama. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que automovilistas ya pueden transitar con normalidad.
Un socavón apareció el pasado 17 de octubre en la carretera Soto la Marina-Aldama, en el tramo Estación Manuel-La Coma del kilómetro 109+800, por lo que un carril tuvo que ser cerrado a la circulación.
Reparación del socavón
Luego de hacer la evaluación, se procedió a los trabajos de reparación, mientras eso ocurrió la circulación se mantuvo de manera alternada por 12 horas. Posteriormente, añadió la SICT, se reabrió totalmente el tránsito, recuperando la continuidad vial de todas y todos los usuarios.
EL MAÑANA RECOMIENDA