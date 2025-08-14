Américo Villarreal descarta presencia de drones de EU en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.- El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó esta tarde una reunión de gabinete en Palacio de Gobierno, con el objetivo de evaluar los avances registrados en lo que va del año, así como las oportunidades de desarrollo y crecimiento que tiene Tamaulipas en el contexto nacional.

Previo al encuentro, el mandatario estatal sostuvo una entrevista con medios de comunicación, en la que fue cuestionado sobre el sobrevuelo de un dron registrado el día de ayer en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, como parte de un operativo conjunto con autoridades estadounidenses.

Villarreal Anaya aclaró que este tipo de acciones no se están registrando en la frontera de Tamaulipas.

“No tocamos ese tema y dentro de lo que nosotros tenemos conocimiento no tenemos ese tipo de condiciones en nuestra frontera”, expresó al referirse a su reunión reciente en la Ciudad de México con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El gobernador subrayó que la reunión de gabinete de esta tarde busca dar seguimiento a los proyectos en marcha y fortalecer las estrategias para aprovechar las oportunidades que tiene la entidad.