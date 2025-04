Logran acuerdo SNTE y Gobierno para evitar paro

Luego de sostener una reunión con el gobernador Américo Villarreal Anaya, los maestros sindicalizados del SNTE, Sección 30, liberaron la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), descartando la posibilidad de irse a paro de labores y de clases en la entidad.

En entrevista con el secretario general, Arnulfo Rodríguez Treviño, dijo que se levantará el plantón, sin embargo, señaló desconocer el paro magisterial encabezado por su secretario particular Ulises Ruiz, que desde la noche del lunes tomó las instalaciones de la dependencia educativa.

"Yo pienso que no va a llegar eso", dijo al ser cuestionado sobre un presunto oficio en el que anunciaba la suspensión de labores por maestros de diversos municipios de Tamaulipas para respaldar a los que se encontraban en las oficinas centrales de la SET, y agregó que "No hemos pedido que suspendan el turno, es más, no suspendimos clases, no suspendimos clases".

Por un lapso de tres horas sostuvo una reunión con el gobernador Américo Villarreal, sin la presencia de la titular de la SET, Lucía Aimé Castillo Pastor, según lo señalado por el propio Arnulfo; además, dijo que desconocía el paro porque se encontraba en reuniones en la Ciudad de México.

"No sabía, lo que pasa es que hay problemas con unos compañeros intendentes y administrativos que se les adeuda", y agregó enseguida que su particular no lo notificó de ese movimiento durante la noche del lunes y del secuestro de las instalaciones de la SET en Ciudad Victoria, lo que derivó en la suspensión de labores administrativas.

"No, no sabía. Los compañeros son libres, así como la vez pasada se manifestaron unos. Acuérdense que se manifestaron unos, pero bueno, todo tiene una respuesta, y esa respuesta ya la traigo yo", siguió.

Sin embargo, se negó a difundir los acuerdos a los que llegó con el gobernador del estado al asegurar que son temas que no requieren ser ventilados.

Rodríguez Treviño aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los maestros que se han negado a apoyar el movimiento, al considerar que en la última protesta del 2023 fueron utilizados por intereses personales, limitándose a enviarles un "gracias".

Por último, insistió que las clases en Tamaulipas continuarán como hasta ahora, sin contratiempos y con los maestros en las aulas, y los alumnos tomando sus clases ordinarias.