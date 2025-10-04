Enfermedad "mano-boca-pie": estos son los síntomas del virus Coxsackie

Ante los casos de la enfermedad mano-pie-boca (EMPB), que se han registrado en los últimos días en Tamaulipas, la Secretaría de Salud del estado dio a conocer los síntomas para que la población pueda identificarlos y acudir a recibir atención médica.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, pidió a la población incrementar la prevención y la colaboración en acciones fundamentales para mantener bajo control o contener la propagación de esta enfermedad.

Informó que durante 2025 se han registrado 44 brotes de la enfermedad mano-pie-boca en la entidad, lo que refleja una mayor circulación del virus asociada a factores ambientales como la humedad y la convivencia en espacios cerrados, especialmente en guarderías y planteles escolares, en donde se recomendó redoblar las medidas de prevención.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad "mano-boca-pie"?

Es causada principalmente por los virus Coxsackie A16 y enterovirus 71, afectando sobre todo a niños menores de 5 años. La enfermedad se caracteriza por:

Fiebre

Lesiones vesiculares en boca, manos, pies o glúteos

Malestar general

Ante los brotes que se han registrado, el secretario de salud exhortó a la ciudadanía a aplicar las acciones de prevención y control, principalmente reforzar las medidas de higiene, incluyendo lavado de manos frecuente, uso de gel antibacterial, ventilación de espacios y desinfección diaria de superficies y juguetes, entre otras.

Destacó que aunque la enfermedad mano-pie-boca es altamente contagiosa, no se ha documentado mortalidad en los brotes recientes ya que suele ser una infección autolimitada y descartó una alerta epidemiológica en Tamaulipas ante los casos de mano-pie-boca (EMPB) que se han registrado en los últimos días.

"Aunque Tamaulipas no se encuentra en alerta epidemiológica, la prevención y la colaboración comunitaria son fundamentales para contener la propagación, e invitamos a las madres, padres y cuidadores a estar atentos a síntomas en niñas y niños, evitar el envío a la escuela si presentan lesiones o fiebre, y reforzar las medidas de higiene en casa".