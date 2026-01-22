Más de 210 mdp sin rendición de cuentas

Cada año poco mas de 210 millones de pesos del presupuesto de Tamaulipas son gastados con opacidad por los partidos políticos en la entidad, al no transparentar la forma y como se ejercen las prerrogativas que son entregadas año con año.

De acuerdo con información consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde las entidades gubernamentales, federales, municipales y estatales deben de informar el ejercicio de su gasto, en el caso de los partidos políticos no se cuenta con datos de como se ejerció el presupuesto.

Para el informe del año 2025, en donde se destinaron 213 millones 592 mil pesos de prerrogativas, para el PAN, el PRI, el PT, el Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Morena, nos cuenta con información detallada en que se ejerció ese recursos.

De acuerdo con la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral de Tamaulipas de los 213 millones de pesos asignados por año para otorgar a los Partidos Políticos, el 30 por ciento de este presupuesto se entrega de forma equitativa a cada instituto, lo que equivale a 10 millones 146 mil 512 pesos.

Ademas de los poco mas de 10 millones que se entregan equitativamente a cada partido, se asignan también mas recursos a cada uno de acuerdo con la cantidad de votos recibidos en la última elección, lo que dejo al PAN con un total de 37 millones más, al Primavera con siete millones mas, al PT con cuatro millones 941 mil pesos el Partido Verde con ocho millones 314 mil pesos.

Para Movimiento Ciudadano se otorgaron 11 millones 302 milo pesos mas y Morena al ser el partido con mayor cantidad de Votos se le otorgaron 72 millones 972 mil pesos más.

Respecto al ejercicio de los recursos, al consultar el apartado de Uso de Recursos Públicos, donde vienen subtemas como contratos por honorarios, contratos de obras bienes y servicios, dictámenes financieros, ingresos, Información Financiera o Presupuesto del Gasto Público la mayoría se encuentran vacíos.

Solo el partido Movimiento Ciudadano, cuenta con datos en la sección de Información Financiera en donde por ley se debe de detallar el Gasto por Capítulo, Concepto y Partida, ademas de los informes financieros, contables, presupuestales y programáticos, los cuales en los cinco partidos restantes no se cuentan con datos.

En algunos partidos, se cuentan con datos de Contratos por Honorarios o gastos en Comisiones Oficiales, información que solo se encuentra parcialmente disponible, o como en el caso del PRI en la sección de contratos por honorarios se informa de tres contratos para la renta de equipo de audio por un monto de 25 mil pesos cada uno durante todo el año 2025.



